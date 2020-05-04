Эмин Гаджиев: Растет доля Сумгайыта в ненефтяном экспорте Азербайджана

Город Сумгайыт наращивает свою долю в ненефтяном экспорте страны.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал депутат Милли Меджлиса от 43-го Сумгайытского третьего избирательного округа Эмин Гаджиев.

По его словам, последствия протекающих в мире процессов неизбежны и для Азербайджана, который является частью глобальной экономики. Пандемия создала дополнительные трудности для всех стран, мозговых и здравоохранительных центров мира, волнения на нефтяном рынке поставили страны-экспортеры нефти перед новыми вызовами.

"Резкое снижение цен на нефть наблюдалось и несколько лет назад. Приняв стратегическое решение, Азербайджан пошел на диверсификацию экономики, и в данном направлении достигнуты значительные успехи. За последние несколько лет неизменно растет доля ненефтяного сектора в ВВП. Реальный рост ВВП в ненефтяном секторе страны в 2019 году составил 3,5 процента. За три месяца этого года достигнут рост в 23 процента. Следует отметить важный факт, что 71 процент налоговых сборов в прошлом году пришелся именно на долю ненефтяного сектора", - уточнил Эмин Гаджиев.

Депутат отметил, что рост доли ненефтяного сектора в экспорте страны является одним из приоритетов государственной политики. Гаджиев отметил, что государство реализует многочисленные проекты с целью продвижения азербайджанской продукции на мировых рынках.

"В частности предприняты шаги в маркетинговом направлении для продвижения бренда Made in Azerbaijan, поощряются предприниматели, в зарубежных странах создаются Торговые дома Азербайджана. В результате таких мероприятий рост проявляет себя и в ненефтяном секторе. В январе-феврале этого года объем экспорта ненефтяного сектора в денежном выражении составил 296 миллионов долларов, что на пять процентов превышает аналогичные показатели прошлого года.

Коснувшись открытия газопровода в Сумгайыте при участии Президента Ильхама Алиева, депутат отметил, что Азербайджан сегодня не только политико-экономический лидер региона, обладающий углеводородными запасами, но и центр химической промышленности.

"В этом контексте следует особо отметить место Сумгайыта. Сегодня он - второй по величине промышленный город Южного Кавказа. В результате внимания и заботы Президента Ильхама Алиева город превратился в один из наиболее динамично развивающихся городов региона. Во время участия на открытии магистрального газопровода в Сумгайыте глава государства затронул детали стратегического значения в связи с развитием города. Президент Азербайджана отметил, что снабжение города посредством одной линии могло бы вызвать проблемы. Введенный в эксплуатацию второй газопровод полностью обеспечит растущую потребность и будет снабжать город как второй страховочный проект. Данная линия также рассчитана на предприятия, которые будут созданы в городе.

В выступлении главы государства проступают очертания планов касательно будущего развития Сумгайыта. Президент ознакомился с проведенными работами и сказал, что "мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого".

Концепция государства в связи с развитием Сумгайыта в частности охватывает три направления: во-первых, нарастить промышленный потенциал города, то есть создать новые предприятия, тем самым, продолжить диверсификацию экономики; во-вторых, решить вопросы занятости сумгайытцев созданием новых рабочих мест и, наконец, в-третьих, модернизировать инфраструктуру города.

Полимерный и карбамидный заводы, построенные в Сумгайыте в последние годы, наряду с удовлетворением местных потребностей, также играют важную роль в экспорте, в то же время Сумгайытский химический промышленный парк, Сумгайытский технологический парк и другие предприятия решают вопрос занятости. Глава государства сообщил, что "мы подходим к развитию города комплексно, и рост промышленного потенциала будет продолжаться и впредь. Поэтому ввод в строй второй газовой линии обеспечивает сегодняшние потребности, а также учитывает потенциал предприятий, которые будут построены, созданы после этого". Это значит, что Сумгайыт как промышленный город может укрепить свою ведущую позицию в регионе и тем самым сделает незаменимый вклад в ненефтяной экспорт Азербайджана", - сказал Эмин Гаджиев.

Он отметил, что в газоснабжении Сумгайыта никаких проблем не было, и город обеспечивался голубым топливом на 100 процентов. Однако порой местами понижалось давление в сети, и этот вопрос поднимался на встречах с избирателями.

"Ввод в эксплуатацию газопровода, наверняка, решит и эту проблему. В целом в Сумгайыте решаются первостепенные инфраструктурные вопросы. Реконструированный Сумгайытский бульвар, новые административные здания, парки, аллеи придает городу неимоверную красоту. В городе обновлены кровли 1100 зданий, и обновлением еще 190 зданий в этом году процесс будет благополучно завершен. Обновлено лифтовое хозяйство, обустраиваются дороги, обновляется дорожное покрытие. Транспортная инфраструктура города полностью обновлена, на линии пущены новые автобусы. В настоящее время ожидается, что предприниматели примут меры в направлении внедрения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Это повысит прозрачность и укрепит дисциплину", - подчеркнул Гаджиев.

Затронув вопросы в связи с инфраструктурными нововведениями, депутат отметил, что ввиду роста населения, открытия новых предприятий, рабочих мест, делает необходимым приведение инфраструктуры Сумгайыта в соответствие с растущей нагрузкой.

"Есть два вопроса, решение которых жители Сумгайыта ждут с нетерпением. Первый - связан с каналом "Аджы дере". Вытекая из озера Джейранбатан, он проходит через Сумгайыт. На определенном участке канал открыт, на некоторых территориях в канал продолжают сливать сточные воды. Правда, часть этого канала была заключена в трубопровод, но процесс еще не завершен. Надеюсь, что в будущем инвестиционные программы охватят и этот проект и тем самым проблема будет решена.

Второй вопрос связан с заводом по переработке бытовых отходов. В частности завод должен отвечать требованиям самых современных технологий, вырабатывать тепловую и электрическую энергию. Например, в Швеции, предприятия по переработке отходов обеспечивают порядка 16 процентов потребности страны в тепловой и около двух процентов - в электрической энергии. Данная практика применятся в большинстве развитых стран. Было бы замечательно, если бы строительство такого завода планировалось и в Сумгайыте", - подчеркнул Эмин Гаджиев.