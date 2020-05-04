Граждане Азербайджана однозначно поддерживают реформы Президента Ильхама Алиева по устранению коррупции и взяточничества

Процесс выстраивания политических отношений в Азербайджане на прочной основе, по сути, начался в прошлом году с создания в Администрации Президента специального отдела по работе с парламентом и политическими партиями. Это напрямую способствовало формированию ауры диалога. Были проведены встречи с руководителями практически всех политических сил, услышаны их проблемы и обсуждены их предложения, что заложило прочную основу для будущего диалога.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Фазиль Мустафа.

Как заявил наш собеседник, затем было выдвинуто участие партий меньшинства и политических сил в парламентском управлении.

"Этот процесс состоялся и впервые в парламентское руководство вошли представители оппозиционных политических партий, в частности, председатель комитета и заместитель председателя комитета. Это был фактически второй этап политических реформ", - подчеркнул парламентарий.

Продолжая тему, он отметил, что третий этап, безусловно, связан с политическим диалогом.

"Однако некоторые радикальные оппозиционные политические силы пока не смогли полностью и решительно отреагировать на этот диалог, поскольку они еще не восприняли концепцию диалога и не смогли занять позицию в соответствии с требованиями определенного периода. По сути, это были тактические шаги, призванные помешать процессу диалога. Тем не менее правительство заявило, что оно открыто для контактов с оппозиционными силами всех направлений и заинтересовано в обеспечении их участия в политической жизни", - напомнил Мустафа.

По мнению депутата, все оппозиционные силы должны поддержать шаги, предпринятые для укрепления политических отношений: "Поскольку возникновение новой ситуации, формирование новой системы отношений в первую очередь будет полезно для них. В этой связи я надеюсь, что этот процесс будет длительным и устойчивым и охватит весь политический спектр. Здесь победителем станет политическая среда Азербайджана в целом. Потому что здоровые отношения также означают, что все слушают друг друга и извлекают выгоду из своего мнения".

Комментируя кадровые реформы, проводимые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, парламентарий сказал, что эти реформы были главным образом направлены на привлечение молодого поколения в управление политической власти.

"Это модель, которая сочетает в себе опыт взрослых и динамизм молодых людей. На многие посты были привлечены новые люди, что привело к омоложению политической системы, а также политики, основанной на важности кадров в осуществлении определенного курса реформ. Чем динамичнее обученные кадры, тем более позитивными будут результаты реформ. Поэтому глава государства уделяет особое внимание кадровым реформам", - полагает Мустафа.

Наш собеседник заметил, что в последнее время изменения в этом направлении начались и в парламенте.

"Около 40 новых молодых депутатов были избраны в парламент. Последующая смена руководства Милли Меджлиса стала шагом на пути к тому, чтобы законодательный орган был более подготовлен к принципиально новой эпохе и играл более активную роль в процессе принятия законов, поддерживающих реформы", - заявил он.

Как считает парламентарий, одним из наиболее важных вопросов являются изменения в судебной системе.

"Одним из наиболее важных шагов здесь было назначение Кямрана Алиева на должность генерального прокурора, который известен своей очень серьезной деятельностью в иерархии и успешным опытом в борьбе с коррупцией. Этот шаг уже показал, что более серьезная поддержка будет оказана процессу реформ на уровне прокуратуры в целом", - подчеркнул Мустафа.

Он также добавил, что процесс развития реформ должен продолжаться.

"Продвижение реформ - это процесс, который принесет пользу всему Азербайджану. И мы должны постараться сделать так, чтобы эта кадровая политика стимулировала главу государства поощрять самооправдавшиеся кадры, а также побуждала других людей менять свой стиль работы, чтобы они были более подотчетны населению", - пояснил парламентарий.

По мнению нашего собеседника, структурные реформы очень важны для предотвращения и минимизации коррупции и взяточничества в азербайджанском обществе.

"Продвижение людей, чья репутация и имидж не подорваны в обществе, является одним из важных вопросов в этом процессе. Но я думаю, что более важным вопросом является повышение доверия к судебной власти, чтобы все знали, что альтернативы определенной степени независимости судебной власти не существует. Это признание того, что судьи принимают более свободные и независимые решения", - считает Мустафа.

Недавние события, продолжил наш собеседник, показали, что некоторые главы исполнительной власти узаконивают свои нелегальные действия решением суда.

"Это было недопустимо. Представители других учреждений также должны привыкнуть относиться к этому вопросу серьезно и понимать, что они не должны давить на суд с целью получить выгодное им решение. То есть любой чиновник больше не должен пытаться осуществлять свою незаконную волю через суд и должен воздерживаться от этого.

Если мы сможем провести процесс реформ на основе большей свободы и независимости судов, мы получим больше поддержки от граждан. Поскольку если гражданин не имеет возможности жаловаться на какое-либо должностное лицо, то любое незаконное действие со стороны чиновников будет оставлено без наказания и предотвратить его будет невозможно.

Этот процесс может быть успешно завершен путем превращения гражданина в активного участника, потому что разоблачение коррупции и взяточничества зависит, прежде всего, от сопротивления гражданина в этом вопросе. Причем граждане более склонны делать это, когда они уверены, что их права будут защищены судебной властью. Усилие Президента Ильхама Алиева направлено именно на это. Мы, как политики, должны поддержать этот процесс, чтобы успешно завершить его", - заключил Фазиль Мустафа.

Абдул Керимханов