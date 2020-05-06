Александр Шаровский: Мы должны поддержать государство и тщательно соблюдать карантинный режим - только так получится победить коронавирус

Мы переживаем очень непростые, непривычные времена. Времена пандемии коронавируса. К счастью, были приняты оперативные меры, и стране удалось достойно встретить бой с этой болезнью. Все зависит от нас самих. Мы должны строго соблюдать меры защиты, соблюдать карантин, при выходе же на улицу носить маски и перчатки, пользоваться санитайзерами и обязательно сохранять социальную дистанцию.

Об этом сообщил в беседе с Day.Az главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева делают все, чтобы наша страна как можно быстрее избавилась от этой напасти, чтобы мы вновь зажили здоровой нормальной жизнью. Но для этого нам, гражданам, необходимо соблюдать все меры по борьбе с распространением вируса. Наша судьба в наших руках. Государство делает все для того, чтобы страну как можно быстрее вытащить из этой ситуации, поэтому нам надо помогать тем, кто сейчас нас защищает, и быть дисциплинированными. Этот крантин является залогом нашей будущей здоровой жизни, тем более что современные технологии дают нам возможность работать на расстоянии, что мы и делаем", - сказал он.

Говоря о работе Театра онлайн, народный артист сообщил, что в данный момент они репетируют онлайн два спектакля.

"Сейчас проходят онлайн-репетиции пьесы по роману Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в черном". Мы собирались сыграть премьеру в мае, но отложили ее. Мы репетируем на расстоянии, и должен вам сказать, что научились извлекать пользу из таких репетиций. Появилась возможность работать не торопясь, вдумчиво обсуждая каждый нюанс пьесы. Художником постановки согласился работать великий художник Таир Салахов. Это важный момент, потому что и великий писатель, и великий художник всю жизнь дружили. Нам приятно, что Таир Теймурович с нами в этой работе. Над костюмами работает Ольга Аббасова, музыкальное оформление - Владимир Неверов. Мой ассистент и хореограф спектакля - заслуженный артист Азербайджана Фуад Османов. В спектакле заняты более 30 артистов.

Кроме того онлайн проходят репетиции спектакля для малой сцены. Это курсовая работа Беллы Сафиной под руководством Ираны Тагизаде", - поделился Александр Шаровский.

Он также напомнил, что с первого мая Театр проводит онлайн-показы лучших спектаклей для детей и взрослых. Подробнее об этом читайте здесь.