МИД Азербайджана жестко ответил на заявления Мнацаканяна
Наша позиция в связи с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта предельно ясна и остается неизменной.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она прокомментировала слова Зограба Мнацаканяна, сказанные в парламентской комиссии в связи с поэтапным урегулированием конфликта.
"Конфликт должен быть урегулирован в соответствии с Уставом ООН, принципами Хельсинкского заключительного акта и соответствующими резолюциями Совбеза ООН. Вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, и изгнанные оттуда вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. Необходимости в каких-либо дополнительных комментариях по данному вопросу нет", - подчеркнула Лейла Абдуллаева.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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