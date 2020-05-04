Президент Ильхам Алиев: В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный имидж Движения неприсоединения, его роль на международной арене

В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный имидж Движения неприсоединения, его роль на международной арене

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященном борьбе с коронавирусом.

"Азербайджан как страна-председатель Движения неприсоединения, исходя из принятого Движением в 1996 году Картахенского документа по методологиям, выдвинул инициативу создания Контактной группы по борьбе с коронавирусом и проведения Саммита в данном формате. Отрадно, что все государства-участники Движения неприсоединения единодушно поддержали эту инициативу. В Контактной группе на основе географического представительства и принципа добровольного участия представлены страны из всех региональных групп. Выражаю государствам, входящим в Контактную группу, признательность за участие в Саммите. Мне также хотелось бы поблагодарить присоединившихся к Саммиту председателя Генеральной Ассамблеи ООН, генерального директора Всемирной организации здравоохранения и председателя Комиссии Африканского союза", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил признательность Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу и верховному представителю Европейского Союза и вице-президенту Европейской комиссии господину Жозепу Боррелю за видеообращение.

"Ваши превосходительства, 25-26 октября 2019 года в Баку состоялся XVIII Саммит Движения неприсоединения. В принятых на Саммите Бакинской декларации и Бакинском итоговом документе нашли отражение принципы международного права. В то же время в этих документах еще раз была выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ государств, закрепленных в "Бандунгских принципах", 65-летие которых отмечается в эти дни. При единодушной поддержке 120 государств-членов Азербайджан в течение трех лет будет председательствовать в Движении неприсоединения. Еще раз выражаю признательность за оказанное нам большое доверие. Принимая председательство, я заявил, что Азербайджан будет предпринимать практические шаги для защиты интересов стран-участниц на международной арене, руководствоваться усилением солидарности и взаимной поддержки", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан подготовил всеобъемлющий План мероприятий относительно председательства в Движении неприсоединения и приступил к практической деятельности.

"Пандемия коронавируса полностью изменила ситуацию в мире, в итоге возникли новые реалии. Азербайджан оперативно и адекватно отреагировал на новую ситуацию. Это демонстрирует проводимый по инициативе Азербайджана Саммит Контактной группы Движения неприсоединения против коронавируса. Глобальная пандемия COVID-19 негативно влияет на все государства мира", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, ни одна страна не застрахована от этого.

"Благодаря взаимной поддержке, не замыкаясь в себе, и только совместными усилиями мы можем победить COVID-19. Мы высоко оцениваем объявление Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем глобального гуманитарного плана реагирования с целью борьбы с коронавирусом, принятие в Генеральной Ассамблее ООН соответствующих резолюций и важную роль, которую Всемирная организация здравоохранения играет в глобальной борьбе с пандемией. С первых дней пандемии мы находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения. На основании нашего обращения делегация, состоящая из ведущих специалистов организации, в марте посетила нашу страну и ознакомилась с ситуацией. Выражаю благодарность доктору Тедросу Аданому Гебрейесусу за оказанную Азербайджану поддержку и участие в нашем Саммите. Это - 2-й Саммит, проведенный по инициативе Азербайджана. 10 апреля по моей инициативе состоялся Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в котором мы председательствуем против COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения участвовал и в том Саммите и дал ценные рекомендации. Хочу с удовлетворением отметить заявление Движения неприсоединения от 9 апреля под названием "Поддержка Всемирной организации здравоохранения и ее генерального директора". 23 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения направил мне письмо, в котором дана высокая оценка проделанной в Азербайджане работе", - добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан был признан образцовой страной в связи с мерами, принятыми против пандемии.

"Как ответственный и надежный член мирового сообщества Азербайджан в поддержку глобальной борьбы с коронавирусом оказал Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в размере 5 миллионов долларов. Азербайджан своевременно принял оперативные и необходимые превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса. Моим Распоряжением в начале года был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. В период пандемии приоритетным вопросом для нас являются здоровье людей и обеспечение их социальной защиты. Все массовые мероприятия, которые должны были быть проведены на территории страны, были отложены или отменены. С 3 марта постепенно был приостановлен учебный процесс во всех образовательных учреждениях по стране. С 14 марта был введен специальный режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в Азербайджане было выделено более 20 больниц для лечения больных коронавирусом.

"В Азербайджан доставлены лабораторные тесты, некоторое медицинское оборудование и принадлежности, необходимые для диагностики и лечения вируса. Для тестирования в стране функционируют 23 лаборатории. На сегодняшний день по стране проведено более 160 тысяч тестов. Для обеспечения внутренних потребностей в короткий срок началось производство защитных и других медицинских принадлежностей. Таким образом, в результате всех этих мер были предотвращены случаи массового заражения. В последние три недели в нашей стране наблюдается положительная динамика между числом инфицированных и выздоровевших. В период пандемии мы вновь стали свидетелями профессионализма наших врачей. Азербайджан готов делиться с другими государствами-участниками Движения неприсоединения опытом в области лечения больных коронавирусом и осуществлять сотрудничество в этой сфере", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что с учетом снижения скорости инфицирования вирусом среди населения, динамики выздоровления больных поэтапно осуществляется план выхода из особого карантинного режима.

"Хотя особый карантинный режим продлен до 31 мая, с 27 апреля и 4 мая смягчен ряд введенных ограничений. Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности был принят пакет социально-экономической поддержки на сумму более 3,5 миллиарда манатов или 2 миллиардов долларов. В целом, государство в полном объеме сохранило заработную плату более 900 тысяч работников по государственному сектору, и выплачивает значительную часть зарплаты 690 тысяч работников по негосударственному сектору. Наряду с этим, 600 тысячам малообеспеченных, безработных и неформально работающих граждан в течение двух месяцев выплачиваются средства в соответствии с прожиточным минимумом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, для социальной защиты безработных до конца года планируется создать 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест.

"Государство предоставит гарантию на 60 процентов новых кредитов, выданных банками предпринимателям. До 1 января 2021 года налогоплательщикам по сферам деятельности, на которые пандемии оказала непосредственное влияние, будут предоставлены налоговые льготы и налоговые каникулы. Все это - лишь часть предпринятых шагов. В целом, граждане высоко оценивают принятые государством меры. Уважаемые коллеги, в условиях пандемии важны сохранить открытой торговлю между нашими странами и бесперебойно осуществлять международные грузоперевозки. Азербайджан уже стал одним из важных транспортных и логистических центров в Евразии, сыграл большую роль в создании транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад, соединяющих десятки стран. Азербайджан, как надежный транзитно-логистический центр, ответственно подходя к своей роли и в условиях пандемии, обеспечивает беспрепятственные транзитные перевозки по своей территории. В то же время важно осуществлять обмен опытом между медицинскими специалистами, делиться накопленным опытом в борьбе с вирусом, информацией, научными знаниями, оказывать помощь нуждающимся странам. Как отмечается в предложенной Декларации Саммита, созданная Рабочая группа Движения неприсоединения внесет в единую базу данных гуманитарные и медицинские нужды стран-участниц, связанные с пандемией. Эти данные будут представлены странам донорам, международным гуманитарным организациям для оказания посильной помощи", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для оказания поддержки государствам-участникам Движения неприсоединения, наиболее нуждающимся в помощи, Азербайджан выделяет Всемирной организации здравоохранения дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов долларов.

"Данные средства по согласованию с нами предназначены для наиболее нуждающихся в помощи стран-участниц из региональных групп Африки, Азии и Латинской Америки. Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран, является крупнейшей после Генеральной ассамблеи ООН международной организацией. В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный имидж Движения неприсоединения, его роль на международной арене. Дружба, солидарность и взаимная поддержка между странами играют особую роль. При вашем согласии, мы, как страны-участницы Движения неприсоединения, в качестве примера глобальной солидарности можем выступить с предложением о проведении посредством видеоконференции предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19. В этот сложный для всех нас период еще раз призываю все государства к дружбе, взаимной поддержке и солидарности. Благодарю за внимание", - сказал глава государства.