Президент Ильхам Алиев: До 1 января 2021 года налогоплательщикам по сферам деятельности, на которые пандемии оказала непосредственное влияние, будут предоставлены налоговые льготы и налоговые каникулы

До 1 января 2021 года налогоплательщикам по сферам деятельности, на которые пандемии оказала непосредственное влияние, будут предоставлены налоговые льготы и налоговые каникулы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященном борьбе с коронавирусом.

"Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности был принят пакет социально-экономической поддержки на сумму более 3,5 миллиарда манатов или 2 миллиардов долларов. В целом, государство в полном объеме сохранило заработную плату более 900 тысяч работников по государственному сектору, и выплачивает значительную часть зарплаты 690 тысяч работников по негосударственному сектору. Наряду с этим, 600 тысячам малообеспеченных, безработных и неформально работающих граждан в течение двух месяцев выплачиваются средства в соответствии с прожиточным минимумом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, для социальной защиты безработных до конца года планируется создать 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест.

"Государство предоставит гарантию на 60 процентов новых кредитов, выданных банками предпринимателям. До 1 января 2021 года налогоплательщикам по сферам деятельности, на которые пандемии оказала непосредственное влияние, будут предоставлены налоговые льготы и налоговые каникулы. Все это - лишь часть предпринятых шагов. В целом, граждане высоко оценивают принятые государством меры", - отметил глава государства.