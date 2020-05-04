Президент Ильхам Алиев: Для оказания поддержки государствам-участникам Движения неприсоединения Азербайджан выделяет ВОЗ дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов долларов

Для оказания поддержки государствам-участникам Движения неприсоединения, наиболее нуждающимся в помощи, Азербайджан выделяет Всемирной организации здравоохранения дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященном борьбе с коронавирусом.

"Данные средства по согласованию с нами предназначены для наиболее нуждающихся в помощи стран-участниц из региональных групп Африки, Азии и Латинской Америки. Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран, является крупнейшей после Генеральной ассамблеи ООН международной организацией. В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный имидж Движения неприсоединения, его роль на международной арене", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, дружба, солидарность и взаимная поддержка между странами играют особую роль.

"При вашем согласии, мы, как страны-участницы Движения неприсоединения, в качестве примера глобальной солидарности можем выступить с предложением о проведении посредством видеоконференции предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19", - отметил глава государства.