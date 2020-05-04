Проведено очередное онлайн заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией

Четвертого мая прошло очередное онлайн заседание комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель комитета Зияфет Аскеров сообщил, что на повестке в третьем чтении были обсуждены два законопроекта.

Во-первых, по поводу закона "О запрещении изготовления, производства, наращивания и применения химического оружия", председатель комитет отметил, что предложения, выдвинутые во втором чтении, были учтены и сделаны некоторые поправки редакционного характера.

Затем Зияфет Аскеров сообщил, что с целью усовершенствования проведения аттестации научных и научно-педагогических кадров в стране и повышения уровня научных исследований, указом Президента Азербайджана от 11 июня 2019 года № 728 были утверждены положения "О правилах присуждения ученых степеней" и "О правилах присвоения ученых званий".

Второй вопрос, вошедший в повестку - о внесении поправок в законы "О статусе военнослужащих", "Об административном делопроизводстве", "Об образовании", "О науке", в утвержденном законом Азербайджана от 3 октября 1997 года № 377-IQ положении "О прохождении военной службы" и в Административно-процессуальный кодекс Азербайджана.

Выступившие в заседании депутаты Хикмет Мамедов и Айдын Мирзазаде поделились своими мнениями по поводу обсуждаемых вопросов.

В онлайн-обсуждениях приняли участие члены комитета Агиль Аббас, Амина Агазаде, Кямал Джафаров, Эльшад Мирбашироглу, Огтай Асадов, Нурлан Гасанов, Эркин Гадирли, Эльман Мамедов, Арзу Нагиев, Бахтияр Садыгов и Низами Сафаров.

После обсуждений законопроекты были рекомендованы к обсуждению и утверждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.