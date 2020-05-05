https://news.day.az/politics/1231610.html В оккупированном Карабахе подорвался на мине армянский солдат
В оккупированном Карабахе подорвался на мине армянский солдат
В оккупированном Нагорном Карабахе подорвался на мине солдат оккупационной армии Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, военнослужащий-контрактник Тарон Погосян, 1988 года рождения, получил смертельное ранение в результате взрыва мины. Инцидент произошел 4 апреля в 19:05 в воинской части недалеко от фронта (Физули-Джебраил).
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