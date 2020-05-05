Севиль Микаилова: Президент Ильхам Алиев - лидер страны, заслужившей статус самого надежного партнера

Президент Ильхам Алиев - лидер страны, заслужившей статус самого надежного партнера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в передаче "Real İntervyu" на Real TV заявила депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиль Микаилова, отметив, что прошедший по инициативе Президента Ильхама Алиева 4 мая в формате Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции Саммит на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом, стал ярким свидетельством того, что Азербайджан не только проводит эффективные меры в борьбе с COVID-19 на национальном уровне, но и вносит существенный вклад в усиление солидарности и сотрудничества в глобальном масштабе против опасной пандемии.

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