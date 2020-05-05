Муса Факи Махамат: Роль Движения неприсоединения является неоспоримой, фундаментальной, важной

Роль Движения неприсоединения является неоспоримой, фундаментальной, важной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат в своем выступлении на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященном борьбе с коронавирусом.

"Прежде всего, хочу выразить признательность Президенту Азербайджанской Республики, Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву. Хочу сказать, что все страны мира внутри своих границ столкнулись с этими вызовами. Дамы и господа, Ваши превосходительства. Широкое распространение вируса произошло в начале этого года. К сожалению, произошел всплеск некоторых непредвиденных обстоятельств и тенденций. В этом случае нам удалось построить многостороннее союзничество и партнерство, наладить помощь. Это нужно населению, проживающему на африканском континенте, и мы стали свидетелями этого. Это многостороннее партнерство состоялось. Мы сделали все возможное, чтобы солидарность, дружба нашли отражение в отношениях между государствами-членами, как это указано в Бандунгских принципах. Кроме того, как и раньше в чрезвычайных ситуациях, - мы были вместе в предотвращении распространении преступности, устранении последствий стихийных бедствий, - теперь мы должны продолжать эту солидарность в данном направлении. Но это вопрос не нескольких недель или месяцев. Это требует от всех нас коллективных мер. Мы не можем победить, если не будем вместе, не будем мобилизованы", - сказал Муса Факи Махамат.

По его словам, это факт, что роль Движения неприсоединения является неоспоримой, фундаментальной, важной.

"Наше партнерство как в двустороннем, так и в многосторонней порядке, а также наши деловые отношения с Организацией Объединенных Наций требуют, чтобы мы работали рука об руку и шагали вместе. Что касается глобальной борьбы с этим вирусом, то мы должны отставить в сторону любые политические границы, любую идеологию. Мы должны продемонстрировать, как мы, нации и государства, совместной работой служим высоким целям. Это требуется от всех нас, от каждого из нас. Нынешняя ситуация налицо. Это период, когда мы должны быть сильными, только вместе мы можем помочь беднейшим странам. Пользуясь этой возможностью, поздравляю Всемирную организацию здравоохранения за ее деятельность, одобряю достигнутые ею результаты. От имени Африканского союза хочу сказать, что сегодня у нас сформировались свои собственные стратегии для предотвращения пандемии. У них две основы. Во-первых, здравоохранение, во-вторых социально-экономическая основа. Мы разработали планы относительно того, как будем бороться с COVID-19 в дальнейшем. Считаем, что если этот план будет реализован, то на африканском континенте наша борьба серьезно усилится. Мы имеем полное представление о ситуации в нашем регионе. Знаем, какие средства следует собрать, какое сырье нужно использовать. В связи с этим у нас налажены серьезные связи, чтобы не было каких-либо сбоев. Сегодня тысячи предприятий обанкротились. Люди страдают от этих последствий. Хотели бы видеть дальнейшую поддержку в лице Движения неприсоединения, получить ее и донести до населения. Для своевременного предотвращения пандемии эта поддержка должна быть оказана африканским государствам, особенно некоторым странам. Если этого не будет, то последствия для этих государств будут очень серьезными", - сказал председатель Комиссии Африканского союза.

По его словам, Африка полагается не только на свои собственные возможности, но и на поддержку своих партнеров.

"Мы готовы к международному сотрудничеству, мы открыты для этого. Мы являемся свидетелями этой солидарности вместе с нашими партнерами. Хочу подчеркнуть поддержку Китая и Кубы. Они предоставили нам оборудование. Эта помощь была доставлена в африканские страны. Дамы и господа, Ваши превосходительства, мир переживает непростое время. Мы знаем, что нынешняя ситуация создает большие проблемы, а в некоторых странах это приводит к политическим событиям. В этом случае мы должны отставить в сторону все наши интересы и проявить солидарность. В такое время я, обращаясь ко всему миру, хочу сказать, чтобы они, отставив в сторону все политические и экономические измерения, поддержали нас в предотвращении этой проблемы, чтобы это принесло пользу африканскому континенту. Большое спасибо", - заключил Махамат.