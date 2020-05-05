Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 11 вопросов

Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сначала депутаты рассмотрят вопрос о назначении судей Верховного суда, Бакинского апелляционного суда и освобождении от должности судей ряда судов.

Затем будут рассмотрены вопросы по утверждению Конвенции "По международному обмену изданий", Протокола "Об изменениях в Соглашение о порядке транзита через территорию стран-участниц СНГ от 4 июня 1999 года", Протокола "Об изменениях в Соглашение от 8 октября 1999 года о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, находящихся в товарообороте между странами, являющимися участниками Соглашения о создании свободной торговой зоны", Протокола "Об охране промышленных образцов Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года", а также Меморандума о взаимопонимании об оплачиваемой трудовой деятельности членов семьи сотрудников дипломатического представительства, консульства и постоянного представительства между МИД Азербайджана и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Депутаты также обсудят поправки в законы "О государственной пошлине", "О социальном страховании", а также в Налоговый кодекс.