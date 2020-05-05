Магеррам Алиев и Закир Гасанов посетили воинские части на передовой

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили передовые воинские части, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

После заслушивания докладов об оперативной обстановке на линии соприкосновения войск, генерал-полковники Алиев и Гасанов понаблюдали за передовыми позициями противника.

Министр обороны дал соответствующие указания по поддержанию постоянной боеготовности подразделений.

Побывав на передней линии фронта, министр обороны встретился с военнослужащими, проходящими службу на боевых позициях в направлении села Талыш, и поинтересовался условиями их службы.

В ходе встречи с личным составом генерал-полковник Алиев, говоря о продолжении мероприятий, направленных на выполнение поручений Верховного главнокомандующего по повышению боеспособности азербайджанской армии и улучшению социальных условий военнослужащих, особо отметил, что эти вопросы всегда находятся в центре внимания руководства страны.

Затем генерал-полковники Алиев и Гасанов, посетив танковые части, встретились с экипажами танков, проверили боеготовность и поинтересовались их службой.

В конце встречи был организован обед с участием военнослужащих.