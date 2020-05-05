Хикмет Бабаоглу: Общественный контроль и порицание являются одними из наиболее эффективных сдерживающих факторов в борьбе с коррупцией

Основным инструментом в Азербайджане для достижения эффективных результатов в борьбе с коррупцией является высшая политическая воля, последовательность и решительность.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что меры, принимаемые в направлении борьбы с коррупцией, должны послужить уроком для всех: "В отношении лиц, совершивших коррупционные преступления, были применены строжайшие меры наказания. Каждый должен понимать, что любое преступление обязательно будет обнаружено и за этим последует наказание. Но это только одна сторона вопроса. Трудно достичь эффективного результата в борьбе с коррупцией и взяточничеством за короткий промежуток времени без общественного порицания. Поэтому глава азербайджанского государства, периодически касаясь этой проблемы, напоминает о необходимости общественного контроля и порицания".

Бабаоглу добавил, что общественный контроль и порицание являются одними из самых эффективных сдерживающих факторов в вопросе борьбы с коррупцией: "Они должны стать частью процесса борьбы с этими негативными явлениями. В этом случае мы сможем получить лучшие результаты за более короткий срок".