Асим Моллазаде: Страны Движения неприсоединения могут научиться у Азербайджана бережному отношению к гражданам

Инициатива Президента Ильхама Алиева о проведении саммита продемонстрировала, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения носит не формальный характер. Наша страна действительно готова внести вклад в сотрудничество в рамках организации и демонстрирует это своими действиями.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

В понедельник состоялся саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", проведенный по инициативе азербайджанской стороны.

Заседание Контактной группы позволило Азербайджану продемонстрировать свою солидарность со странами-членами, отметил депутат. Азербайджан внес дополнительный вклад во Всемирную организацию здравоохранения, присоединившись к помощи странам Азии, Африки и Латинской Америки. Это само по себе является свидетельством активного участия Азербайджана в помощи партнерам по ДН.

"Президент Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал свои лидерские способности. Азербайджан показал всему миру, как надо реагировать на пандемию. Четкие действия государства по социальной защите своих граждан - это бесценный опыт, который может быть использован странами Движения неприсоединения. Помимо этого Азербайджан еще раз показал, что сотрудничество, солидарность дают возможность для развития странам, которые серьезно нуждаются в поддержке. Есть много регионов, которым сегодня необходимо установление стабильного устойчивого развития", - подчеркнул наш собеседник.

Говоря о том, что партнеры по ДН могут почерпнуть из опыта Азербайджана в борьбе с пандемией и ее последствиями, Асим Моллазаде отметил, что главное тут - это внимание к гражданам страны и бережное отношение к их здоровью, социальная защита, особенно малообеспеченных слоев населения. Социальная защита была поставлена государством во главу угла. По мнению депутата, те, кто не смогли своевременно предпринять необходимые шаги для защиты граждан, сегодня несут очень большие потери. Было ошибкой со стороны лидеров многих стран, особенно развивающихся, защищать экономику, не думая о гражданах. В результате они несут потери, которые соразмерны с их потерями в ходе различных войн.

"Так что, опыт поддержки граждан в период пандемии очень важен, и Азербайджан мог бы поделиться им. Азербайджан продемонстрировал миру свои социальные подходы. Шаги, предпринятые Президентом Ильхамом Алиевым, показали солидарность руководства страны с населением и внимание к нуждам граждан. Все это черты настоящего лидера", - резюмировал Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева