Вугар Байрамов: Опыт Азербайджана поможет странам Движения неприсоединения эффективно решать проблемы, связанные с пандемией

Опыт, накопленный Азербайджаном в период пандемии, может быть очень полезен странам-членам Движения неприсоединения. С одной стороны, это грамотная локализация эпидемиологической угрозы, с другой - широкая социальная поддержка населению и содействие бизнесу.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента), экономист Вугар Байрамов, комментируя состоявшийся накануне саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", проведенный по инициативе Президента Ильхама Алиева.

По словам парламентария, на фоне локализации инфекции, выделение помощи в размере 4 процентов ВВП и 14 процентов госбюджета свидетельствует о том, что для государства здоровье и социальное благополучие народа являются приоритетными.

"Поддержка Азербайджанским государством в период пандемии как работающих, так и не работающих граждан, была высоко оценена рядом международных организаций. Так, на состоявшейся недавно видеоконференции Президента Ильхама Алиева с президентом ЕБРР последний отметил, что опыт Азербайджана должен изучаться и стать примером для многих стран.

В антикризисной программе Азербайджана приоритетными являются вопросы социальной поддержки населения и помощи предпринимателям. Помощь коснулась 4,8 миллиона граждан, то есть почти половины населения. Финансирование части зарплат работников частного сектора, единовременная помощь 600 тысячам граждан, создание 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, расширение программ адресной социальной помощи, оказание поддержки предпринимателям, внедрение налоговых и кредитных льгот - все это говорит о том, что политика поддержки бизнесу и гражданам будет продолжаться и после пандемии", - сказал Байрамов.

Экономист отметил, что Азербайджан разработал грамотную антикризисную программу и стратегию восстановления в кратчайшие сроки экономической активности в стране. Этот опыт может быть очень полезен для изучения и применения странами Движения неприсоединения в независимости от пандемии и мирового кризиса.

Благодаря принятым в нашей стране мерам, эпидемическая ситуация сегодня демонстрирует положительную динамику. Все это - результат своевременных и продуктивных мер. Стратегия борьбы с пандемией и программа социально-экономического развития после ее завершения, разработанная и проводимая под руководством Президента Азербайджана, может серьезно помочь странам Движения в решении возникших у них проблем, считает Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева