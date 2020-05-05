Сиявуш Новрузов: В Азербайджане наряду с другими структурами проведены серьезные реформы и в судебной системе

В Азербайджане наряду с другими структурами проведены серьезные реформы и в судебной системе.

Об этом в ходе сегодняшнего обсуждения в парламенте вопроса о назначении судей сказал глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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