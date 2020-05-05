Судьи ряда судов Азербайджана освобождены от занимаемых должностей

Судьи ряда судов Азербайджана освобождены от своих должностей в связи со сменой места работы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Предложение об этом обсуждалось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

На заседании было предложено, чтобы следующие судьи были освобождены от занимаемых должностей в связи с их сменой: Верховного суда - Аслан Кяльбалиев, Бакинского Апелляционного суда - Ильхам Ахмедов, Ширванского Апелляционного суда - Фехруз Аббасов и Шекинского Апелляционного суда - Мубариз Гусейнов.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято.