Проверена боеспособность вооружения и военной техники воинских частей Азербайджана

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили боеспособность вооружения и военной техники воинских частей в прифронтовой зоне, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

После ознакомления с условиями, созданными в воинских частях для личного состава, был проведен осмотр различных видов вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале воинских частей.

Посетив тренажерное здание, построенное на территории одной из воинских частей, генерал-полковники Алиев и Гасанов наблюдали за тренировками экипажей на учебно-тренировочных тренажерах танков и боевых машин пехоты.

По приказу министра обороны боевая техника по учебной тревоге была выведена на местность, и задача была успешно выполнена.