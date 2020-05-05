Азербайджан присоединился к ряду международных документов

В Азербайджане утвержден ряд международных документов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопрос об их утверждении был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Парламент рассмотрел вопрос об утверждении Конвенции "По международному обмену изданиями", Протокола "Об изменениях в Соглашение о порядке транзита через территорию стран-участниц СНГ от 4 июня 1999 года", Протокола "Об изменениях в Соглашение от 8 октября 1999 года о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, находящихся в товарообороте между странами, являющимися участниками Соглашения о создании свободной торговой зоны", Протокола "Об охране промышленных образцов Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года".

После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты.