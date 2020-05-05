Сиявуш Новрузов: Али Керимли - политический спекулянт

Али Керимли - не политик, а политический спекулянт.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новрузов отметил, что работа Али Керимли заключается в том, чтобы присоединяться к внешним силам, недолюбливающим Азербайджан, для спекуляции с армянским лобби и очернения страны: "Какими ценностями он обладает, чтобы участвовать в диалоге? Если об этом ему скажут те, кто дает поручения из-за рубежа, то он пойдет на диалог, где будет защищать интересы этих кругов, поэтому его нельзя называть политиком".