Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Италией

Сегодня был утвержден новый Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Италией, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопрос об утверждении нового документа между двумя странами был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Депутаты рассмотрели вопрос "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании об оплачиваемой трудовой деятельности членов семьи сотрудников дипломатического представительства, консульства и постоянного представительства между МИД Азербайджана и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии".

Было отмечено, что Меморандум внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.