Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Италией
Сегодня был утвержден новый Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Италией, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вопрос об утверждении нового документа между двумя странами был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Депутаты рассмотрели вопрос "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании об оплачиваемой трудовой деятельности членов семьи сотрудников дипломатического представительства, консульства и постоянного представительства между МИД Азербайджана и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии".
Было отмечено, что Меморандум внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.
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