Азербайджан наводит мосты между государствами и народами, помогая консолидировать усилия против пандемии

Саммит Движения неприсоединения еще раз продемонстрировал готовность второй по величине в мире международной организации после ООН сотрудничать с другими международными институтами и мировым сообществом. Будучи председателем Движения неприсоединения, Азербайджан строит коммуникации и наводит мосты между государствами и народами в контексте глобальной пандемии.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Нагиф Гамзаев.

По его словам, в эти дни внимание всего мира вновь было сосредоточено на Баку.

"Состоявшийся по инициативе Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения саммит на тему "Мы вместе против COVID-19" стал главной темой, обсуждаемой в СМИ и мировыми политиками. Саммит, посвященный борьбе с пандемией коронавируса, потрясшей мир, был проведен при единодушной поддержке 120 государств-членов", - заявил он.

В своей вступительной речи на саммите, продолжил наш собеседник, Президент Ильхам Алиев напомнил, что ликвидация пандемии и ее последствий является наиболее важной проблемой, стоящей перед государствами-членами Движения неприсоединения и всем человечеством.

"Глава государства отметил своевременно принятые оперативные и необходимые превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса, добавив, что в период пандемии приоритетным вопросом являются здоровье людей и обеспечение их социальной защиты", - сказал Гамзаев.

Депутат добавил, что как страна, которая будет председательствовать в Движении неприсоединения в 2019-2021 годах, Азербайджан, будучи ответственным членом мирового сообщества, сосредоточился на возможности преодоления COVID-19, взаимной поддержке и совместных усилиях по преодолению бедствия нашего общего дома - нашей планеты.

"Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов поделиться с другими странами положительным опытом, накопленным в борьбе с вирусом. На саммите было отмечено, что снижение уровня вирусной инфекции среди населения нашей страны за последние три недели, а также положительная динамика между числом инфицированных и выздоровевших являются наглядным результатом принятых мер", - сказал парламентарий.

Наш собеседник напомнил, что социально-экономические трудности, вызванные пандемией, вызвали серьезные потрясения для всех государств, особенно для стран с ограниченными финансовыми ресурсами.

"Учитывая тот факт, что многие государства-члены Движения неприсоединения имеют ограниченные ресурсы, они неизбежно столкнутся с трудностями в будущем. Саммит, инициированный Президентом Ильхамом Алиевым, на котором присутствовали главы государств и правительств более чем 40 государств-членов, подтвердил, что ни одна страна не может преодолеть эту проблему в одиночку", - полагает Гамзаев.

Он добавил, что предложение главы государства о сотрудничестве в экономической, торговой, транспортной и других областях в постпандемический период для совместной борьбы с последствиями коронавируса демонстрирует солидарность и взаимную поддержку, а также поможет устранить негативные последствия COVID-19.

"Это предложение было одобрено главами государств и правительств Движения неприсоединения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, глава Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат и другие высоко оценили призыв Президента Ильхама Алиева ко всем странам объединить усилия для борьбы с пандемией", - заключил Нагиф Гамзаев.

Абдул Керимханов