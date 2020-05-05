Президент Ильхам Алиев выделил 20 миллионов манатов на строительство и ремонт образовательных учреждений в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах в связи со строительством и ремонтом образовательных учреждений в Баку и его поселках.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции образовательных учреждений в Баку и его поселках из средств, указанных в подпункте 1.17.1 в разделе расходов государственных капвложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Исполнительной власти города Баку выделяются 20 миллионов манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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