Азербайджан снова доказал свое важное место в системе международных отношений

Президент Ильхам Алиев хорошо понимает, что в условиях охватившей мир пандемии необходимо проявлять инициативу и совместно вырабатывать меры противодействия сложившейся ситуации. Важно не замыкаться в себе, организовать взаимную поддержку, выработать совместные действия, которые могут помочь выйти из этой кризисной ситуации.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов,

Комментируя проведенный в понедельник по инициативе Баку саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", политолог отметил, что председательствующий в организации Азербайджан хорошо понимает важность созыва подобного саммита и необходимость выработки совместных реальных усилий.

"Не случайно со стороны многих международных организаций, в том числе ВОЗ действия Азербайджана против распространения коронавируса были высоко оценены. Мы сделали все необходимое, чтобы вирус не получил широкого распространения в республике. Приняты упреждающие меры, различные распоряжения и программы, направленные на защиту малообеспеченных и социально незащищенных граждан, социальную поддержку безработных, строительство новых больниц, повышение окладов врачам и так далее. Все это говорит о том, что в Азербайджане к пандемии относятся очень серьезно и будут делать все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса", - отметил Садыхов.

По мнению политолога, в этой ситуации важно поддерживать торгово-экономические отношения между государствами, чтобы сохранялись международные грузоперевозки, продолжались транспортные и логистические проекты. Потому что все это, в принципе, работает на то, чтобы экономические контакты и отношения приносили определенные дивиденды. Экономика должна работать, экономическое развитие должно составлять стержень взаимоотношений между государствами.

"Перед странами стоит двойная задача - сделать все для нераспространения вируса и параллельно обеспечить население всем необходимым и продолжить экономические связи.

Не сомневаюсь, что все страны Контактной группы, принявшие участие в саммите, хорошо понимают необходимость всех этих мер. И не случайно итогом саммита стала декларация, в которой главы государств выразили солидарность по ряду пунктов. Это и инициатива генсека ООН по борьбе с пандемией, и сотрудничество на национальном и международном уровне, и предотвращение негативных последствий", - сказал наш собеседник.

Фикрет Садыхов также напомнил, что это уже вторая международная встреча, проводимая по инициативе Азербайджана. Ранее состоялся саммит Тюркского совета. Это говорит о той большой роли, которую играет Азербайджан в системе международных отношений.

Лейла Таривердиева