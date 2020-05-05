Эльмар Мамедъяров принял нового посла Узбекистана

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Узбекистана Бахрома Ашрафханова, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

Посол вручил копию верительной грамоты министру Эльмару Мамедъярову.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, отметили важность дальнейшего развития сотрудничества в торговой и транспортной сферах.

Подчеркнув необходимость взаимной поддержки и сотрудничества между странами в контексте борьбы с пандемией, стороны обменялись мнениями по осуществлению мер, стоящих в повестке двустороннего сотрудничества в постпандемический период. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных отношений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.