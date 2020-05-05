https://news.day.az/politics/1231953.html Оглашена повестка заседания парламента Азербайджана на 8 мая
Оглашена повестка заседания парламента Азербайджана на 8 мая
Оглашена повестка заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана на восьмое мая
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку вошло 18 вопросов.
Депутаты обсудят утверждение Протокола "О внесении изменений в Устав Организации во имя демократии и экономического развития - ГУАМ", "О запрещении изготовления, производства, наращивания и применения химического оружия и его ликвидации", а также изменения в Налоговый кодекс, в законы "О социальном страховании", "О статусе военнослужащих", "Об административном делопроизводстве", "Об образовании" и "О науке", а также будут обсуждены другие вопросы.
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