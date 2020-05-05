Ведущие мировые СМИ широко освещают Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы

Ведущие мировые СМИ уделяют широкое место материалам прошедшего 4 мая по инициативе Президента Ильхама Алиева в формате Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции саммите на тему "Мы вместе против COVID-19".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, китайское агентство Синьхуа приводит цитаты из речи Президента Ильхама Алиева, предоставляет информацию о работе, своевременно осуществляемых в Азербайджане превентивных мерах по борьбе с пандемией. Доведено до внимания, что Азербайджан, готовый поделиться своим опытом в этой области, оказал Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в размере 5 млн долларов.

Малайзийское агентство BERNAMA, широко осветившее Саммит, охарактеризовал мнения и предложения, отмеченные во вступительной речи Президента Ильхама Алиева как очередной призыв к международному сотрудничеству. Со ссылкой на речь Президента сообщается, что в период пандемии здоровье и социальная защита людей являются приоритетными вопросами для азербайджанского государства.

Выходящая в США испаноязычная газета "Eurasia Hoy" опубликовала статью о саммите Движения неприсоединения под заголовком "Азербайджан вносит важный вклад в усиление в глобальном масштабе солидарности и сотрудничества в борьбе с COVID-19". В статье подчеркивается, что в результате работы, осуществляемой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, предотвращены случаи массового заражения коронавирусом, в последнее время наблюдается положительная динамика между числом зараженных вирусом и количеством выздоровевших. Газета пишет о принятии крупного пакета по социально-экономической поддержке с целью обеспечения экономической стабильности в условиях эпидемии, оказания помощи уязвимым слоям населения, а также решения проблем, связанных с занятостью.

На сайте ООН опубликован материал о Саммите под названием "Страны-члены Движения неприсоединения демонстрируют полную поддержку усилий Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией". В материале, в котором подчеркнута значимость саммита, отражены следующие мнения генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, озвученные в его видеообращении: Масштабы и сложность этого кризиса требуют скоординированных глобальных ответных мер. Следует признать, что в отношении развивающихся стран не проявлено достаточно солидарности. Они нуждаются в широкомасштабной поддержке для устранения как пробелов в системах здравоохранения, так и социального и экономического влияния на их общества. Нам необходимо обеспечить равенство и доступность эффективных ответных мер в связи с COVID-19 повсюду и для каждого. Движение неприсоединения, объединяющее две трети государств-членов Организации Объединенных Наций, играет важную роль в формировании глобальной солидарности.

В портале Объединения национальных новостных агентств (UNA) стран-членов Организации исламского сотрудничества опубликована подробная информация о Саммите. Было доведено до внимания, что в ходе Саммита Президент Азербайджана выступил с предложением о проведении связанной с пандемией COVID-19 специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, как пример глобальной солидарности.

Информационные агентства Анадолу (Турция), ВТА (Болгария), ТАСС (Россия), EFE (Испания), WAM (Объединенные Арабские Эмираты), İRNA (Иран), а также порталы "Eurasiaticanews.altervista" (Италия), EU Politics (Европейский Союз), газеты "Nayrouz" (Иордания), "Aldiplomacy" (Египет) также распространили обширную информацию о саммите Движения неприсоединения, проведенном по инициативе Президента Ильхама Алиева.

СМИ отмечают, что призывы азербайджанского лидера к международному сотрудничеству поддерживаются и одобряются странами-членами, а также ООН, Всемирной организацией здравоохранения и другими организациями. Была подчеркнута значимость глобальной солидарности и сотрудничества в борьбе с пандемией, а также отмечена важность направления усилий на долгосрочную подготовку, охватывающую различные сферы всего общества, обоснованную на многостороннюю деятельность. Была отмечена неоспоримая и важная роль Движения неприсоединения в борьбе с пандемией. Было подчеркнуто, что борьба, проводимая против вируса в мировом масштабе, требует совместных усилий без учета политических границ и какой-либо идеологии. COVID-19 показал в какой степени связаны друг с другом различные уголки мира. Саммит Движения неприсоединения - вовремя данный ответ этому глобальному вызову.

В материалах отмечено, что эта инициатива Азербайджана является важным вкладом в усиление в глобальном масштабе солидарности и сотрудничества в борьбе против коронавируса.