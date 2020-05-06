Магеррам Алиев и Закир Гасанов ознакомились с ходом работ в строящейся в прифронтовой зоне военчасти

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева помощник Президента - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства в рамках реформ, проводимых в сфере дальнейшего улучшения социально-бытовых условий личного состава азербайджанской армии, побывали в воинской части в прифронтовой зоне, строительство которой находится на стадии завершения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Было доложено, что в воинской части создаются все необходимые условия для обеспечения проживания личного состава и выполнения им служебно-боевых задач.

Проверив ход работ, проводимых в строящейся воинской части, министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением работ.