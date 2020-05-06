https://news.day.az/politics/1232170.html Лейла Абдуллаева: США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана
Лейла Абдуллаева: США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана
США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.
Об этом сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя информацию, распространенную в армянских СМИ о принятии Сенатом штата Миннесота резолюции по "признанию" вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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