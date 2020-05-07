Нидерланды против коронавируса: общество все больше недовольно провалами властей

По мере углубления проблем, вызванных пандемией, во многих странах мира ширится недовольство карантинными мерами, вводимыми правительствами. При огромных потерях, которые несет бизнес и население, далеко не везде властями предприняты адекватные меры, способные смягчить ущерб. Это вызывает недовольство граждан - периодически то тут, то там вспыхивают протесты, которые, правда, мало что решают в условиях, когда власти оказались неспособны к оперативным и прагматичным решениям.

28 апреля перед парламентом Нидерландов прошла акция протеста. Несколько сотен человек требовали положить конец карантину, восстановить социальные свободы и демонтировать телекоммуникационные вышки 5G (в марте активисты подожгли 22 таких вышки). Вмешалась полиция, и несанкционированная акция была разогнана.

Первый официальный случай коронавирусной инфекции в Нидерландах был зарегистрирован 28 февраля 2020 года. По состоянию на 4 мая 2020 года общее число инфицированных - 40 571, госпитализированных - 10 995, скончавшихся - 5056 человек.

Так называемая "политика коллективного иммунитета", проводимая в Нидерландах, часто подвергается критике. Граждане не чувствуют себя защищенными. Огрехи властей используют оппозиционные политические силы, первоначально требовавшие ужесточения карантина, а теперь выступающие за его скорейшую отмену. Правительство вроде бы приняло ряд необходимых мер, но они оказались недостаточны, и страна оказалась в пограничном состоянии, когда и отменить карантин невозможно, и продлевать его смерти подобно. Последнее связано с гигантскими потерями, которые несут местные компании.

Общество и политические круги недовольны политикой премьер-министра Марка Рютте в борьбе с коронавирусом. Оппозиция предупреждает, что в случае продления ограничений при отсутствии серьезной государственной поддержки, экономика страны рухнет, а большинство компаний обанкротятся. В свою очередь, Рутте считает, что преждевременное ослабление карантина вызовет новую волну инфицирования, что ударит по экономике еще сильнее.

Отметим, что основной силой, поддерживающей действующего премьера, до последнего времени были предпринимательские круги, но за период карантина он начал терять их поддержку. Чтобы как-то вернуть симпатии населения, представитель правящей Народной партии за свободу и демократию, министр экономики страны Эрик Вибес предложил снизить ограничения для всех секторов экономики, но это предложение как слишком рискованное не было принято премьер-министром. Рутте согласился лишь на открытия парикмахерских и салонов красоты до 19 мая, и то если на это будут рекомендации экспертов в области здравоохранения.

Осторожность главы правительства понять можно. Но как быть бизнесу, теряющему ежедневно миллионы? Огромные потери несет автомобильная промышленность. По некоторым данным, с начала пандемии отрасль потеряла более 100 миллионов евро. По официальным данным, около 700 производителей легковых, грузовых автомобилей, велосипедов и центров продаж уже лишились трети дохода. Среди наиболее пострадавших такие компании, как Accell, Gazelle, VDL Nedcar, Daf. Прогнозы по ситуации после пандемии тоже неутешительны. Автомобильной промышленности предрекают падение и в третьем квартале 2020 года. В сложной ситуации оказалась авиакомпания KLM, в которой работает около 35 000 человек, а также 70 000 - в аэропорту Схипхол.

По информации студенческих организаций, остается нерешенным вопрос доходов студентов. Сообщается, что около двух тысяч студентов не имеют на сегодня вообще никаких средств к существованию, не могут оплатить аренду квартиры и купить еду. Карантин длится уже два месяца, а проблема еще только начинает беспокоить власти. Этот вопрос должен быть обсужден в ближайшее время в Палате представителей парламента.

Справедливости ради отметим, что правительство Нидерландов приняло пакет экономических стимулов, предусматривающий выделение компаниям, потерявшим из-за пандемии 20 процентов своих доходов, средств на выплату 90 процентов заработной платы их сотрудников. В настоящее время более 100 000 компаний уже обратились к этому льготному пакету.

В то же время программа правительства имеет ряд недостатков, которые не смогли скрыться от зоркого глаза общественности. Во-первых, финансовая поддержка и льготы предоставляются только на три месяца. То есть в июне компаниям придется выходить из положения самим, что, как прогнозируют специалисты, приведет к многочисленным банкротствам и резкому росту числа безработных. Например, с предприятий общественного питания ограничения будут, по всей видимости, сняты в последнюю очередь, в связи с чем они сейчас требуют продлить льготный период.

Во-вторых, много вопросов у общественности вызывает и отсутствие градации компаний, обращающихся за государственной помощью. Например, возмущение вызвал факт обращения наряду с разорившимися небольшими компаниями такого гиганта, как базирующаяся в Нидерландах Booking.com BV. В компании утверждают, что в 2020 году ее доход составит всего 15 процентов аналогичного показателя прошлого года, и теперь она ждет от государства средств на выплату 5500 зарплат.

Есть также компании, сильно пострадавшие от пандемии, но не соответствующие критериям, которые предлагает льготный пакет правительства.

Одним словом, проблема с государственной помощью не отлажена и оставляет вопросы, что в таком деле, как финансы, недопустимо.

С. Керимов