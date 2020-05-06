Азербайджан способен консолидировать страны Движения неприсоединения в борьбе с последствиями коронавируса

Азербайджан мог бы стать примером для других стран Движения неприсоединения в борьбе с последствиями коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко.

Напомним, что четвертого мая по инициативе Президента Азербайджана и председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева посредством видеоконференции состоялся саммит в формате Контактной группы организации на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом.

По мнению эксперта, сейчас очень важна координация действий различных стран мира в борьбе с коронавирусом: "Движение неприсоединения может стать одной из таких международных организаций, которые помогают победить коронавирус по всем миру, при этом используя свой международный авторитет, а также свои финансовые и политические возможности. Коронавирус можно быстрее победить, если действия стран ДН будут скоординированы, если страны будут помогать друг другу в борьбе с эпидемией. В борьбе с распространением коронавируса, а также с социально-экономическими последствиями пандемии, Президент Азербайджана Ильхам Алиев как председатель Движения неприсоединения может значительно изменить формат сотрудничества между странами этой организации. В данной ситуации глава Азербайджанской Республики как председатель ДН может консолидировать страны в борьбе с коронавирусом. Тем более, что коронавирус - это вызов всему миру".

Эксперт отметил, что после эпидемии коронавируса мировая экономика существенно поменяется: "Поэтому для стран Движения неприсоединения очень важно выработать свою позицию в этом новом мировом порядке. В этой ситуации очень важно, чтобы страны Движения неприсоединения не замыкались в себе, а наоборот, объединяли свои финансовые и экономические возможности для решения общих задач и программ, в том числе глобального значения".

В заключение экономист подчеркнул, что Азербайджан как страна, которая нашла свое место в мировой экономике и пытается, несмотря на существующий в мире кризис, обеспечить себе экономическое будущее, мог бы стать достойным примером для многих стран Движения: "В данной ситуации важно не только победить коронавирус, но и выйти победителем в борьбе за будущее человечества, которому придется по новому воспринимать окружающий мир и жить на планете после эпидемии коронавируса".