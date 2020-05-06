Минздрав России разоблачил армянский «фейк» о том, что курение помогает от коронавируса

Похоже, представители многочисленной армянской диаспоры готовы идти на все ухищрения ради денег, даже если на кону стоит жизнь миллионов россиян. Иначе, как понять интервью в которой, ссылаясь на неких докторов Армана Азаряна и Ашота Арушаняна автор подводит читателя к мысли о том, что капля никотина может убить не только лошадь, но и зловещий вирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПолитВести, в интервью "Московскому комсомольцу" Азарян и Арушанян уверяют, что курильщики якобы меньше рискуют заразиться коронавирусом. Причем, этот бред они укрепляют необоснованными фактами. Азарян, например ссылается, на то, что в его клинике из 130 заразившихся человек лишь 11 были курильщиками.

А Арушанян в своих домыслах идет еще дальше, выдвигая свою версию по поводу Китая: "Ухань, как и все провинции в Китае, ну и как, собственно, весь Китай очень и очень курящий. Не исключено, что именно этим и объясняется такой быстрый сход эпидемии в Китае. В основном вирус затрагивал некурящих, которых там очень мало. А придя в Европу, где здоровый образ жизни теперь везде и очень мало курящих, вирус затронул намного больше людей. Тем и объясняется, наверное, такой разброс в поле и возрасте теперь у нас в России. Старое поколение курильщиков и молодое - вейперов. А ведь в Китае я не видел старых людей курящих, в основном молодые", - выдал Арушанян.

К счастью, минздрав оперативно отреагировал на этот армянский фейк.

В заявлении минздрава говорится, что "...отсутствуют данные, дающие основания предполагать позитивное воздействие никотина. Но есть достоверные данные, накопленные ученными о серьезном снижении иммунитета у курильщиков. ...

Напоминаем, употребление табачной продукции любыми способами ОПАСНО! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 - смертельно! А разговоры о том, что курильщики легче переносят Covid-19 не имеют оснований", - говорится в заявлении.

По мнению главного внештатного специалиста психиатра-нарколога минздрава России профессора Евгения Брюна, "вбросы" о целительной силе никотина могут организовываться "заинтересованными лицами и производителями".

Вероятно, за публикацией этого текста стоят какие-то таинственные "табачные лоббисты".

На лицо преступная деятельность горе-врачей, вступивших в сговор с табачной мафией. Ученые еще на первых порах распространения COVİD-19 заявили, что курильщикам повезло меньше всего с этим вирусом, так как он заражает легкие. Очевидно, что Азарян и Арушанян стали инструментом в руках табачной мафии, пренебрегая здоровьем миллионов россиян.