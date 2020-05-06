Бахтияр Алиев: Азербайджан способен составить наиболее актуальный план действий в рамках текущей ситуации в мире

Созыв Саммита Движения неприсоединения показал, что Азербайджан способен составить наиболее актуальный план действий в рамках текущей ситуации в мире.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

Он сообщил, что благодаря внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева, Азербайджан превратился в одну из ведущих стран мира, которая может влиять на глобальные процессы. В стране проводятся масштабные реформы, обеспечивающие устойчивое экономическое развитие в рамках концепции строительства независимого национального государства, выдвинутой главой государства.

"Это - неопровержимая истина нашего времени. Превентивные меры, принятые главой государства, не допустили широкого распространения коронавирусной инфекции в стране, были обеспечены надежная защита здоровья и сильная социальная поддержка каждого гражданина, предпринимателям - оказана господдержка. Деятельность Азербайджана в этой сфере высоко оценивается и международными организациями, приводящим в пример наш опыт как результат совершенной модели деятельности государства в таких чрезвычайных ситуациях", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что азербайджанский народ полностью поддерживает единственную правильную и прошедшую испытание временем мудрую политику главы государства, обеспечивающую благосостояние и безопасность населения.

"Выражаем благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за эту самоотверженную деятельность. В то же время, призываем население соблюдать требования режима карантина, продемонстрировать гражданскую позицию, защищая наше государство, нацию, успехи", - подытожил Бахтияр Алиев.