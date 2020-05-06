https://news.day.az/politics/1232214.html Состоялось совместное заседание комитетов парламента Азербайджана
Состоялось совместное заседание комитетов парламента Азербайджана
Сегодня состоялось совместное заседание комитетов по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания состоялись общественные обсуждения в связи с предлагаемыми в третьем чтении поправками в Кодекс об административных правонарушениях и законы "Об информации, информатизации и охране информации", "О средствах массовой информации", "О телерадиовещании", "О государственном языке в Азербайджане" и "Об общественном телерадиовещании".
После обсуждений вопросы были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
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