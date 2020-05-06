Состоялось совместное заседание комитетов парламента Азербайджана

Сегодня состоялось совместное заседание комитетов по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания состоялись общественные обсуждения в связи с предлагаемыми в третьем чтении поправками в Кодекс об административных правонарушениях и законы "Об информации, информатизации и охране информации", "О средствах массовой информации", "О телерадиовещании", "О государственном языке в Азербайджане" и "Об общественном телерадиовещании".

После обсуждений вопросы были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.