Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обменялись опытом в рамках борьбы с коронавирусом

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров поговорил по телефону с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой Бен Зайед аль-Нахайяном, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

Коснувшись нынешней глобальной ситуации, министры обменялись информацией по мерам, предпринимаемым двумя странами в рамках борьбы со всемирным кризисом здравоохранения, подчеркнув значимость усиления взаимоподдержки и солидарности.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе, реализации конкретных планов, находящихся на повестке двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонной беседы была затронута степень сотрудничества, существующего между Азербайджаном и ОАЭ в рамках международных организаций, выражено обоюдное согласие по укреплению отношений двух стран в данном направлении.