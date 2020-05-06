Миннесота не признавала оккупированный Карабах

Накануне армянские СМИ устроили фейерверки по поводу якобы признания американским штатом Миннесота "независимости" самопровозглашенного образования, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Поднялся большой шум с песнями и плясками.

Но продлился праздник недолго.

Как выяснилось, спустя несколько часов, информация не соответствует действительности, то есть никакой "признательной" резолюции Сенат штата не принимал.

Поясняя ситуацию, политолог-американист Сурен Саргсян написал в соцсетях, что ничего такого на самом деле нет. И даже больше, в 2016 году парламент той самой Миннесоты принял резолюцию по геноциду в Ходжалы.

Дело было так. В прошлом году автоматизированная система Сената вынесла на "голосование" внесенный в повестку в 2019 году, но не поставленный на голосование проект резолюции SF 2864. 2 февраля в повестку был внесен второй аналогичный проект, автором которого был один сенатор, но сам документ не обсуждался, не голосовался и не принимался. Опубликован он был потому, что свою подпись все же поставил один сенатор. Это просто символическое заявление, а не резолюция, что признает и сам американовед.

Единственное, что греет душу оккупантам и сепаратистам, - это то, что 8 из 50 американских штатов, где сильно армянское лобби и где чиновники и парламентарии более слабы к армянским подачкам, "независимость" оккупированного Арменией Карабаха признана была. Хотя и эти "признательные" резолюции не имеют никакой юридической силы и никак не могут повлиять ни на статус Карабаха, ни на позицию Белого дома по этому вопросу.

Одним словом, наши соседи опять выдали желаемое за действительное. В свете последних развитий вокруг переговорного процесса и внесения ясности в вопрос поэтапного варианта урегулирования, в Армении готовы поверить во все что угодно, что дало бы хоть какую-то надежду на сохранение статус-кво.

И не удивительно, что армянский агитпроп все больше и больше пытается крениться к западу на фоне неожиданной активизации российской стороны. Напомним, что глава МИД Сергей Лавров не так давно устроил переполох в армянском, пардон, курятнике, заявив, что на столе переговоров лежит поэтапный план урегулирования карабахского конфликта.

Автором и тем самым единственным сенатором, подписавшим нелегитимный документ, стала Мэри Киффмейер. Армянская Ассамблея Америки выразила ей благодарность за такой символический жест. Остается только узнать, знает ли сенаторша, где вообще находится Нагорный Карабах...

P.S. В апреле 2016 года Палата представителей штата Миннесоты издала резолюцию по случаю 24-й годовщины Ходжалинской резни.

В резолюции говорится, что Ходжалинская резня была учинена армянскими вооруженными формированиями при содействии 366-го мотострелкового полка войск бывшего СССР в рамках военной агрессии и этнических чисток, проводимых Арменией против Азербайджана. В документе отмечено, что некоторые эксперты назвали трагедию в Ходжалы "Азербайджанской Сребреницей". В резолюции перечислены резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана.

Резолюция была подписана членом Палаты представителей Полом Розенталем, председателем Комитета правил и административных органов Джойс Пеппин и спикером Палаты представителей Кёртом Даудтом.

Зульфугар Ибрагимов