Президент Ильхам Алиев отстранил от должности главу Исполнительной власти Имишлинского района

6 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отстранении главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Фархалы оглу Гаджиева от занимаемой должности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.