https://news.day.az/politics/1232250.html Президент Ильхам Алиев отстранил от должности главу Исполнительной власти Имишлинского района
Президент Ильхам Алиев отстранил от должности главу Исполнительной власти Имишлинского района
6 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отстранении главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Фархалы оглу Гаджиева от занимаемой должности.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре