Президент Ильхам Алиев выделил 10 миллионов манатов на развитие образовательной инфраструктуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с развитием образовательной инфраструктуры в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью сооружения школ модульного типа на территории республики министерству образования выделяется 10 миллионов манатов, предусмотренных в подпункте 1.16.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для "Сооружения на территории страны учебных заведений модульного типа".

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.