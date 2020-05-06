Фархад Бадалбейли: Надо понимать, если мы не будем соблюдать социальную дистанцию, не носить масок, то придется вернуть строгий карантинный режим

Было бы хорошо, если бы наши граждане поняли всю серьезность ситуации. Началась положительная динамика, все вышли на улицу, стали гулять без масок, и тут же произошел резкий рост количества зараженных коронавирусом. Если так будет продолжаться, то, к сожалению, придется вернуть строгий карантинный режим. Надо понять, что даже если вы выходите на улицу, то обязательно нужно носить маски и перчатки, а также сохранять социальную дистанцию. Это невероятно важно.

Об этом сообщил в беседе с Day.Az ректор Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли.

Отметим, что народный артист вошел в Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданный с целью обеспечения прозрачности расходования средств Фонда.

"У нас прошло первое заседание Совета, и мы обсудили основные направления. Самое основное - это социальная защита. Особенно семей врачей, потому что врачи находятся на передовой. Но есть идеи, например, построить ту же Фабрику по производству масок, чтобы ни от кого не зависеть. Маски, к сожалению, станут естественным атрибутом нашей жизни. Это все так быстро не закончится, к сожалению", - сказал он.

Фархад Бадалбейли добавил, что на заседании также предложил оказать социальную помощь членам семей солдат, так как наряду с врачами и солдаты находятся на передовой. Наш собеседник подчеркнул, что каждая копейка, которую собрали наши граждане, будет потрачена честно, достойно и по назначению.

"Конечно, Фонд будет работать и над тем, чтобы пропагандировать безопасность через СМИ. Потому что наблюдается неприятная тенденция, что люди думают, что пандемия - это ерунда. На самом же деле, коронавирус - страшный враг! Это невидимый враг! Он в любой момент может ударить по каждому из нас! К этому надо отнестись со всей серьезностью. Граждане должны помогать государству в этой борьбе. Если мы будем игнорировать все правила безопасности, то последствия будут печальными", - заключил народный артист.