Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на летний режим эксплуатации

Согласно плану боевой подготовки на 2020-й год, во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии вооружение и военная техника переводятся на летний режим эксплуатации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, производится заменена горюче-смазочных материалов, а также выполняется плановое обслуживание военной и специальной техники.