https://news.day.az/politics/1232324.html Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на летний режим эксплуатации - ФОТО - ВИДЕО
Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на летний режим эксплуатации - ФОТО - ВИДЕО
Согласно плану боевой подготовки на 2020-й год, во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии вооружение и военная техника переводятся на летний режим эксплуатации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, производится заменена горюче-смазочных материалов, а также выполняется плановое обслуживание военной и специальной техники.
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