Президент Ильхам Алиев назначил судей и председателей ряда судов первой инстанции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении судей и председателей ряда судов первой инстанции и перестановке судей некоторых судов первой инстанции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, следующие судьи назначаются судьями и председателями судов первой инстанции:

- по административным судам:

Араз Фирудин оглу Гусейнов назначен председателем Бакинского административного суда;

Зафар Ариф оглу Гулиев освобожден от должности судьи и председателя Гёйчайского районного суда и назначен на должность судьи и председателя Гянджинского административного суда;

Имран Рамазан оглу Бурджаев освобожден от должности Бакинского коммерческого суда и назначен на должность судьи и председателя Сумгайытского административного суда;

Фехруз Новруз оглу Аббасов назначен на должность судьи и председателя Ширванского административного суда;

Видади Кямал оглу Гасымов назначен на должность председателя Шекинского административного суда.

По коммерческим судам:

Ильхам Байрам оглу Ахмедов назначен на должность судьи и председателя Бакинского коммерческого суда;

Рашад Сейлан оглу Мамедов назначен председателем Гянджинского коммерческого суда;

Хагани Гахраман оглу Тагиев назначен председателем Сумгайытского коммерческого суда;

Намидар Алойсат оглу Мисирзаде освобожден от должности судьи Хатаинского районного суда и назначен на должность судьи и председателя Ширванского коммерческого суда;

Мубариз Раиль оглу Гусейнов назначен на должность судьи и председателя Шекинского коммерческого суда.

По судам по тяжким преступлениям:

Рашад Шамшир оглу Алиев освобожден от должности судьи Бинагадинского районного суда Баку и назначен на должность судьи и председателя Шекинского суда по тяжким преступлениям.

По военным судам:

Аслан Калбалы оглу Калбалыев назначен на должность судьи Бакинского военного суда.

По районным (городским) судам:

Замин Велияддин оглу Ибрагимов назначен на должность председателя Астаринского районного суда;

Исмаил Худаверди оглу Абдулрахманлы назначен на должность председателя Геранбойского районного суда;

Немат Алимуса оглу Мусаев назначен на должность председателя Газахского районного суда;

Владимир Ефимович Рувинов освобожден от должности судьи Хачмазского районного суда и назначен на должность судьи и председателя Губадлинского районного суда;

Рашад Рафиг оглу Мустафаев освобожден от должности судьи и председателя Пираллахинского районного суда города Баку и назначен на должность судьи и председателя Сумгайытского городского суда.

В соответствии со статьями 94 и 112 закона Азербайджана "О судах и судьях", изменены должности нижеприведенных судей:

Рафиг Рашид оглу Мамедов освобожден от должности Гёкгёльского районного суда и назначен на должность судьи Агдамского районного суда;

Сейфали Иззат оглу Сейфуллаев освобожден от должности судьи Бардинского районного суда и назначен на должность судьи Бейлаганского районного суда.

Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.