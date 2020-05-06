Состоялся телефонный разговор Эльмара Мамедъярова с польским коллегой

Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве иностранных дел, стороны обменялись мнениями по поводу мер, принятых обеими странами в рамках борьбы с пандемией коронавируса, и отметили в этом контексте значение международной солидарности. Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал собеседника о Саммите, посвященном борьбе с коронавирусом, проведенном посредством видеоконференции по инициативе Президента Азербайджана в формате Контактной группы Движения неприсоединения, а также об итогах Саммита.

Министры обменялись мнениями по поводу перспектив развития двусторонних отношений, с удовлетворенностью отметили высокий уровень политических отношений между двумя странами.

В ходе телефонной беседы также были обсуждены такие вопросы, как сотрудничество в рамках программы ЕС Восточное партнерство, ожидаемый Саммит стран Восточного партнерства, а также сотрудничества между Вышеградской группой и Восточным партнерством.

Министры поговорили и о вопросах сотрудничества в рамках других международных организаций, в частности ООН, договорились продолжать тесные контакты и в будущем.