МИД Азербайджана прокомментировал абсурдное заявление Пашиняна

Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала прозвучавшее во время выступления в парламенте заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что их позиция по урегулированию карабахского конфликта нисколько не изменилась с 2018 года, передает в среду Day.Az.

"Этим заявлением премьер-министр Армении признал, что никто иной как Армения препятствует урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и тем самым достижению в регионе мира и безопасности. Это заявление очевидно демонстрирует, кто именно отказывается от переговоров, от выполнения требований международного сообщества, в первую очередь резолюций Совбеза ООН и таким образом является препятствием урегулированию конфликта.

Руководство Армении должно понимать, что эти заявления вовсе не служат урегулированию конфликта путем переговоров, и осознать, что в конце концов Азербайджан, на основании своей Конституции, а также норм и принципов международного права, восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Ответственность за какую-либо напряженность, могущую возникнуть в рамках урегулирования конфликта, ложится на армянскую сторону", - сказала Лейла Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.