Азербайджан проведет заседание министров здравоохранения Движения неприсоединения

По инициативе Президента Ильхама Алиева, в рамках Движения неприсоединения создана Рабочая группа. Перед этой Рабочей группой стоит несколько задач, первоочередной из них является проведение заседания министров здравоохранения Движения неприсоединения.

Как передает Day.Az, об этом заявил в эфире передачи "Hədəf" на телеканале AzTV помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что на данный момент существует необходимость сотрудничества в области здравоохранения, обмена опытом, различными медицинскими протоколами и алгоритмами.

"В предстоящий период состоится Всемирная ассамблея здравоохранения в составе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В рамках этого мероприятия, по поручению Президента Ильхама Алиева, Азербайджан проведет встречу министров здравоохранения. В этом направлении ведется соответствующая деятельность и согласования на основе существующих процедур в рамках Движения неприсоединения", - сказал он.