Пашиняновские СМИ шантажируют Россию

В армянских провластных СМИ началась мощнейшая анти-российская кампания.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ6, газета "Жаманак" накануне анонсировала о масштабных разоблачениях преступных группировок, финансируемых из России.

В тексте статьи говорится, что в Армении формируются преступные группировки из 10-15 человек, которые занимаются рэкетом и вымогательством денег у хозяйствующих субъектов.

Эти группировки имеют также зарубежное финансирование и заказчиков, которые проживают в России и являются бизнесменами с криминальным прошлым.

"В ближайшее время мы опубликуем имена тех, кто стоит за этими группами в Армении, и кому из олигархов принадлежит отель, в котором проходят встречи этих группировок", - отмечается в тексте.

Анти-российская кампания в армянских СМИ, развернулась с новой силой на фоне усиливающихся русофобских настроений в армянском обществе, шпионского скандала, где Кремль обвиняется в создании агентурной сети из бывших чиновников вокруг премьера Никола Пашиняна и заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова по Нагорно-Карабахскому конфликту, где российский министр выразил общую точку зрения международных наблюдателей, что, однако не понравилось армянской стороне, которая до бесконечности пытается продлить статус-кво в конфликте.

Однако, армянские власти как и СМИ этой страны, погрузившись в анти-российскую риторику, забывают об одной важной детали, как высокое присутствие армянского криминального элемента по всей России. Насилие, рэкет, убийства, мародерство- все это неотъемлемая часть армянской действительности России. При чем, значительная часть этих апологетов криминала, прикрываются диаспорской деятельностью, являясь членами Союза армян России.

Армянская ОПГ - одна из старейших группировок - которая "занимается" заказными убийствами, гостиничным и игорным бизнесом, отдельные группировки не гнушаются также разбойными нападениями на машины и кражами.

Российским властям ничего не стоит озвучить ответный список криминальных элементов из среды армян России, которых, несомненно будет больше, чем все население Еревана.