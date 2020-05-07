Опыт Азербайджана бесценен для государств, столкнувшихся с COVID-19

Предпринятые в краткие сроки меры позволили Азербайджану остановить распространение коронавируса и стать одним из мировых лидеров в деле борьбы с пандемией.

Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, передает Day.Az.

Он отметил, что Баку играет важную роль в организации сотрудничества всех участвующих в Движении неприсоединения государств: "Напомню, что еще в период "до коронавируса", 25-26 октября 2019 года в Баку успешно прошел саммит этой организации, в котором приняли участие делегации 158 государств, среди которых полноправные страны-члены и наблюдатели, а также делегации дружественных международных организаций. Успех саммита и принятые по его итогам документы подтвердили лидирующую роль Азербайджана в организации сотрудничества развивающихся государств мира по широкому кругу вопросов".

Эксперт считает, что пандемия коронавируса COVID-19 стала крупнейшим испытанием мировой системы здравоохранения и всей системы межгосударственных отношений со времен Второй мировой войны: "Далеко не сразу политикам и ученым оказались понятны ее масштабы, а также негативные последствия для экономического роста и социального положения пострадавших от нее граждан. Именно поэтому любой формат совместной деятельности по предотвращению ее распространения, выработке оптимальных методов лечения и разработки вакцины имеют сейчас огромное значение. Глобальные вызовы требуют глобального ответа, и на примере пандемии COVID-19 мы видим, в какой степени отдельные государства и международные организации в состоянии эффективно противостоять этой угрозе".

Профессор напомнил, что Движение неприсоединения было учреждено в 1961 году как международная организация, объединяющая государства, не входящие в военные блоки: "За прошедшие почти 60 лет оно пережило периоды как взлета, так и забвения. В настоящее время, в условиях нарастающего конфликта США и Китая, потенциал Движения неприсоединения вновь оказался очень востребованным. Участвующие в нем 120 государств, расположенных преимущественно в Азии, Африке и Латинской Америке, решают вопросы экономического развития, проводят реформы и учатся защищать свои интересы, не нанося вреда интересам партнеров. Главный приоритет государств-членов Движения неприсоединения - желание жить в мире, сотрудничать со всеми заинтересованными партнерами, не использовать на международной арене военную силу и иные механизмы принуждения".

По мнению эксперта, взаимодействие органов государственной власти в период пандемии COVID-19 имеет жизненно важное значение для всех нас: "Это полностью подтвердил состоявшийся 4 мая по инициативе Президента Азербайджана и председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева посредством видеоконференции Саммит организации в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19". Пандемия не знает границ, остановить ее распространение можно только совместными усилиями. Также важно выделять на борьбу с ней достаточное количество финансовых средств. Тот факт, что Баку выделил на эти цели 5 миллионов долларов подтверждает серьезность намерений Азербайджана в борьбе с коронавирусом. Большинству других государств, участвующих в Движении неприсоединения, очень полезен недавний опыт Баку по отмене массовых мероприятий, остановке учебного процесса в школах и университетах, введению специального режима, включающего ряд мер социальной изоляции, а на определенном этапе - и особого карантинного режима. Предпринятые в краткие сроки меры позволили Азербайджану остановить распространение вируса и стать одним из мировых лидеров в деле борьбы с пандемией. Этот опыт бесценен для тех развивающихся государств, которые только недавно столкнулись с COVID-19 и сейчас нуждаются в советах о том, как этой угрозе противодействовать".