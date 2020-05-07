Торгово-промышленная палата Франции возмущена беззаконием в Армении

Французская торгово-промышленная палата, которая действует в 92 странах и с 2011 года также представлена в Армении, выразила сегодня свое беспокойство по поводу последних событий вокруг одного из своих партнеров - телекоммуникационной компании Ucom и председателя совета директоров компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в заявлении говорится, что Торгово-промышленная палата "Франция-Армения" внимательно наблюдает за событиями, разворачивающимися вокруг компании Ucom и группы компаний "Галакси".

"Мы убеждены в том, что в этот сложный переходный период предпринимательская и инвестиционная среда Республики Армения должна быть ограждена от атмосферы нестабильности, падения доверия к бизнесу и подозрительности. В этом контексте крайнюю обеспокоенность вызывает заявление новоназначенного пресс-секретаря премьер-министра РА в "Фейсбуке" по поводу намерений правительства вмешаться в отчуждение акций компании Ucom и в связи с событиями, разворачивающимися вокруг председателя совета директоров той же компании Гургена Хачатряна.

В правовом государстве исполнительная власть воздерживается от вмешательства в споры между акционерами, от оказания влияния или давления на них, и до принятия судебного акта она воздерживается от проблематичных и подозрительных заявлений и/или действий, которые могут воздействовать на беспристрастность судебного решения и пагубно отразиться на деловой среде в Республике Армения и на доверии к ней, а также на инвестиционной привлекательности Республики Армения. Мы продолжаем следить за развитием событий, и уверены в том, что все стороны воздержатся от неправомерных и антиконституционных подходов и действий", - говорится в заявлении.