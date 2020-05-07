Магеррам Алиев и Закир Гасанов посетили еще одну воинскую часть в прифронтовой зоне

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили очередную воинскую часть в прифронтовой зоне.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сначала были возложены цветы к установленному на территории воинской части бюсту Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и почтена его память.

Затем были осмотрены солдатская столовая, казарма, оружейная и идеологическая комнаты, вещевой и продовольственный склады воинской части.

Поинтересовавшись службой личного состава, несущего боевое дежурство, генерал-полковники Алиев и Гасанов понаблюдали за позициями противника с командно-наблюдательного пункта.

После ознакомления с условиями, созданными в воинской части, министр обороны дал соответствующие указания в связи с предстоящими работами для улучшения служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.