Кямран Байрамов: Победа над коронавирусом напрямую зависит от нашей дисциплинированности и ответственности

Победа над коронавирусом напрямую зависит от нашей дисциплинированности и ответственности.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Кямран Байрамов.

Он отметил, что, несмотря на смягчение режима особого карантина, каждый должен соблюдать требования, поставленные Оперативным штабом: "Понятно, что нарушен привычный образ жизни, и это приводит к бытовым и другим проблемам, но иного выхода, кроме соблюдения предписанных правил, в сложившейся ситуации нет".

Байрамов добавил, что победу над угрозой коронавируса обусловливает демонстрация обществом солидарности и единства. Также он отметил самоотверженность врачей и важность труда работников других сфер.

"Возможно, впервые за последние десятилетия мы так глубоко осознали важность работы врачей. В борьбу с пандемией свой вклад вносят и волонтеры, простые граждане, журналисты. Поэтому их труд следует ценить, поддержать их, и, несмотря на смягчение ограничительных мер, серьезно соблюдать требования Оперативного штаба, правила личной гигиены, социальную дистанцию, продемонстрировать в эти трудные дни высокую гражданскую ответственность", - сказал он.